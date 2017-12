Warten begint het jaar als 'Cultureel Hoofddorp'

Het dorp Warten presenteert zich maandag, op Nieuwjaarsdag, als officieus 'Cultureel Hoofddorp' van de gemeente Leeuwarden. Dit is een Culturele Hoofdstad in het klein, waarbij een voorproefje wordt gegeven van de verschillende projecten van Culturele Hoofdstad. Zo zijn er miniaturen van de 11 fonteinen, de reuzen en Lân fan Taal te zien in Warten. Ook is er een speciale 2018-trein en kunnen mensen om vier uur een nieuwjaarsduik maken in het dorp.

De opening is maandag tussen de middag, net na twaalf uur.