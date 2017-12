Alles wat je moet weten voor een Friese nieuwjaarsduik

De één moet er niet aan denken en zou het voor geen miljoen doen, de ander heeft er inmiddels een traditie van gemaakt: de nieuwjaarsduik. Ieder jaar zijn er honderden Friezen moedig genoeg om het koude water te trotseren voor een goede start van het nieuwe jaar. Ook in 2018 kun je op veel plaatsen in de provincie terecht voor zo'n frisse start. Het bekende Friese spreekwoord 'Net stinne, derhinne' moet eigenlijk het motto voor 2018 worden, want de online redactie van Omrop Fryslân heeft voor u alle nieuwjaarsduiken op een rijtje gezet. Daarnaast geeft Omrop Fryslân's eigen EHBO-specialist Aise van Beets tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een goede en gezonde nieuwjaarsduit. Wij kijken nu al uit naar de foto's!

Wat doet een nieuwjaarsduik met het lichaam?

Op nieuwjaarsdag is volgens Piet Paulusma de watertemperatuur van zowel de Waddenzee als het IJsselmeer tussen de 4,5 en 5 graden Celsius. Door het koude water zakt je lichaamstemperatuur. Korte afkoeling door buitenwater is geen probleem als je goed gezond bent. Het koude water zorgt er ook voor dat je lichaam endorfine aanmaakt. Hierdoor heb je de hele dag veel energie en viel je je gelukkig. Verder zorgt het temperatuurverschil voor een onverwacht hoge bloeddruk, ook het hart begint sneller te kloppen. Als je weer uit het water bent, zul je je lichaam voelen prikken en een warm gevoel krijgen.

Kun je jezelf ook trainen voor een nieuwjaarsduik?

Zeker! In de sauna kun je temperatuurschommelingen prima 'oefenen'; je lichaam went er dan aan. Ook wisselbaden zijn goed; je hart went dan aan de temperatuurverschillen. Dat kun je ook doen door koude douches te nemen in de periode voor de duik. Trainen dus! Langzaamaan opvoeren en opbouwen. Hiermee bouw je ook je immuunsysteem op.

Wat moeten mensen nu écht meenemen als ze een nieuwjaarsduik doen?

Badlaken, badjas en slippers. Wat warms om te drinken en achteraf van binnen uit op te warmen. Pré is in muts en handschoenen. Neem ook vaseline mee om op te smeren; dat biedt bescherming.

Waar moeten mensen aan denken bij de duik zelf?

Duik niet als je niet fit bent of hart- of overige klachten hebt! Dat kan voor jezelf en voor de aanwezige hulpverlener veel problemen opleveren. Voor het duiken kun je het best zo lang mogelijk je warme kleren aanhouden en doe even een 'warming-up'. Tijdens het duiken is het ook goed om jezelf in smeren met vaseline en om handschoenen, schoenen (of slippers) en een muts (of badmuts; nog handiger) op houden, dan verlies je minder warmte. Probeer dan wel om je hoofd en haar droog te houden.

Duik altijd onder toezicht; stel het gaat mis, dan kun je snel worden geholpen. Verder is het ook geen goed idee om alcohol te drinken voor de aanvang. Hulpverleners krijgen ieder jaar weer te maken met onderkoeling, dus blijf niet langer dan 3 tot 5 minuten in het water. Droog jezelf goed af en doe een lekkere badjas aan. Kleed jezelf 10 minuten later weer aan in een warme ruimte; het is niet verstandig om jezelf direct dik en warm aan te kleden.

Heb je zelf ooit meegedaan aan een nieuwjaarsduik?

Nee! Ik kom wel eens in de sauna, maar loop met een grote boog om het koude bad heen. Respect voor degene die daar wel eens gebruikt van maakt. Ik laat me naar de opwarming van de sauna graag afkoelen, maar na de eerste huivering zoek ik de warmte weer op.

Op het kaartje hieronder zie je waar je in Fryslân 2018 fris in kunt duiken: