Liefde van boer Olke ziek: ''Hopen op een wonder''

''Ik moet hopen op een wonder.'' Dat zei Olke Jongsma uit Texas zondag in It jier út op Omrop Fryslân radio. Olke was dit jaar één van de boeren die te zien was in Boer Zoekt Vrouw internationaal. Zijn grote liefde Karen blijkt ernstig ziek te zijn. ''Karen is heel ziek'', vertelde hij. ''Ze heeft kanker, en die heeft zich al verspreid. Ze wordt volgende week behandeld. Het is allemaal afwachten. Hier hadden wij niet op gerekend. We kennen elkaar nu pas een jaar.''

Voor Olke Jongsma waren de laatste weken moeilijk. ''Je neemt het dag per dag. Het is voor haar ook heel moeilijk. Wij hadden toekomstplannen samen, en dat moet nu eerst even wachten. Wij zouden trouwen, dus dit komt wel hard aan.''

Boer Zoekt Vrouw

Boer Jongsma beleefde het afgelopen jaar een mooie tijd in Boer Zoekt Vrouw, met de Friese Alberdien en de Brabantse Sandra. Alberdien ging naar huis omdat ze niet uit de voeten kon met zijn boerenbedrijf. De gevoelens voor Sandra kwamen uiteindelijk toch niet van twee kanten.