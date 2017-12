Kramer rijdt massastart in Zuid-Korea met Verweij

Sven Kramer rijdt de massastart op de Olympische Spelen in februari 2018 in Zuid-Korea. Koen Verweij was al aangewezen voor de massastart. Dat was één van de zaken die de selectiecommissie op oudjaarsdag bekendmaakte. Sven komt ook uit op de 5000 meter, de 10 kilometer en rijdt ook de ploegenachtervolging. In die achtervolgingsploeg zitten verder Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Blokhuijsen rijdt bovendien de 5000 meter.

De geblesseerde Kai Verbij is aangewezen voor de 1000 meter. Verbij had zich op het OKT al geplaatst voor de 500 meter, daar liep hij een liesblessure op. Zijn ploeggenoot Thomas Krol doet nu niet mee. Annouk van der Weijden, de winnaar van de 5000 meter, komt met Irene Schouten uit op de massastart.