De politie heeft zondagochtend in Stavoren een groep jongeren gewaarschuwd, omdat ze een caravan en diverse kerstbomen in brand hadden gestoken. Open vuur is verboden in de gemeente Súdwest-Fryslân, als dat zonder ontheffing wordt gedaan. De jeugd laat het vuur nu gecontroleerd uitbranden.

De politie voert zondag in de gemeente extra controles uit.