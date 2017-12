Vrijheidsbeeld en 'piemelfontein' duiken op in Easterein

Het spoorloze vrijheidsbeeld van Sneek en een 'piemelfontein' uit Workum zijn op oudjaarsdag opgedoken in Easterein. De oudejaarsloeg van Easterein zat achter het verdwijnen van de voorwerpen, zo valt te lezen op hun website. Het vrijheidsbeeld en de 'pimelfontein' pronken voor het café in Easterein, aan de Sibadawei. De oudejaarsploeg heeft ook spandoeken opgehangen, met als tekst: ''al zouden ze ons laten verpauperen in Easterein, onze vrijheid als gemeenschap blijft stijf overeind''.

De dorpen van de gemeente Littenseradiel gaan per 1 januari over naar Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de nieuwe gemeente Waadhoeke.