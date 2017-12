In Leeuwarden is zaterdagnacht een auto volledig uitgebrand. De zwarte BMW stond op een parkeerterrein bij de Julianalaan, toen het voertuig door nog onbekende oorzaak in brand vloog. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Een berger heeft de uitgebrande BMW daarna weggesleept. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.