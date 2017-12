Auto botst tegen boom bij Nij Beets: persoon gewond

Bij de Tolhekbuurt in Nij Beets is zaterdagnacht een auto met een flinke klap tegen een boom gebotst. De bestuurder van de auto raakte hierbij niet gewond, maar zijn bijrijder moest wel naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen precies waren, is niet bekend. De auto raakte door de botsing zwaar beschadigd en moest worden weggesleept.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De politie doet daar nog onderzoek naar. De weg was vanwege het ongeluk zaterdagnacht een tijd afgesloten.