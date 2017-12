UNIS Flyers zet eerste stap richting bekerfinale

UNIS Flyers heeft zaterdag de eerste halve finalewedstrijd om de beker gewonnen. De mannen uit Heerenveen waren met 6-3 te sterk voor Eindhoven, na de periodestanden 3-0, 1-1 en 2-2.

De Flyers begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen in de eerste periode op 3-0 door goals van Marc Nijland (twee keer) en Rick Neef. In de tweede periode liepen de Flyers uit naar 4-0 door een goal van Adam Bezak. Toch kwam Eindhoven nog terug in de wedstrijd. Nick Verschuren maakte in de tweede periode de 4-1 en aan het begin van de derde periode maakte Boris Sevo de 4-2. Opnieuw was het Nick Verschuren die de 4-3 maakte voor Eindhoven en zo werd het toch nog spannend. Ronald Wurm en Adam Bezak maakten echter aan het einde van de derde periode een einde aan de aspiraties van Eindhoven door de 5-3 en 6-3 te scoren.

De halve finale van de beker gaat over drie wedstrijden. Wie twee wedstrijden wint, gaat door naar de finale. De volgende wedstrijd is op 3 januari in Eindhoven.