Gewapende man rijdt met auto in op eigen broer in Leeuwarden

Een man is zaterdagavond op de Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden met zijn auto ingereden op zijn eigen broer. Hij zou een conflict hebben met zijn broer. Het slachtoffer wilde in zijn geparkeerde auto stappen toen zijn broer op hem af kwam rijden. Het slachtoffer werd niet vol geraakt door de auto, maar raakte wel licht gewond aan zijn been. Toen de politie aankwam, riep de verdachte dat hij een vuurwapen had. Hij werd door de politie uit zijn auto gehaald en hij bleek inderdaad een vuurwapen bij zich te hebben.

Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.