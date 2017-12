Olympische selectie volgens de prestatiematrix

Op basis van de prestatiematrix, de selectievolgorde voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea in februari 2018, ziet de Nederlandse ploeg er als volgt uit.

Anice Das rijdt de 500 meter en Marrit Leenstra de 500, 1.000 en 1.500 meter. Jorien ter Mors komt uit op de 1.000 meter. Lotte van Beek op de 1.500 meter en Ireen Wüst op de 1.000, 1.500 en 3.000 meter. Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte rijden de 3.000 meter. Annouk van der Weijden en Esmee Visser de 5.000 meter en Irene Schouten doet mee op de massastart.

Bij de mannen rijden Ronald Mulder, Kai Verbij en Jan Smeekens de 500 meter. Op de 1.000 meter zullen Kjeld Nuis, Koen Verweij en Thomas Krol rijden. Kjeld Nuis, Koen Verweij en Patrick Roest komen uit op de 1.500 meter en Bob de Vries en Sven Kramer rijden de 5.000 meter. Op de 10 kilometer komen Sven Kramer en Jorrit Bergsma in actie. Koen Verweij doet ook mee op de massastart.

Op oudjaarsdag wordt de definitieve Olympische selectie bekend. Jan Blokhuijsen valt net buiten de selectie, maar is wel aangewezen voor de ploegenachtervolging. Kai Verbij is geblesseerd, mar is in goede 1.000 meter rijder. Over zulke gevallen wordt door de selectiecommissie eerst nog gepraat.

Letitia de Jong, de nummer drie van de 500 meter, valt buiten de selectie. In totaal mogen er tien mannen en tien vrouwen mee naar Zuid-Korea.