Kjeld Nuis en Koen Verweij maakten er in rit acht van de 1.500 meter op het OKT een prachtige strijd van. Nuis, vrijdag de beste op de 1.000 meter, won in 1.43.48. Verweij kwam uit op 1.43.54. Alleen Denis Yuskov reed in 2015 met 1.43.36 sneller. Patrick Roest werd derde in 1.44.87. Deze drie zullen rijden op de Olympische 1.500 meter, al is Roest daar nog niet helemaal zeker van.

Sven Kramer, ploegmaat van Roest, werd vierde in 1.44.89.