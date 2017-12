Van der Weijden en Visser stunten op de 5.000 meter

Annouk van der Weijden en Esmee Visser hebben voor een grote verrassing gezorgd op de 5.000 meter van het Olympisch kwalificatietoernooi in Thialf. Annouk zette in de eerste rit een geweldig persoonlijk record neer: 6.56.41. Die tijd werd in de vijf ritten daarna aangevallen, maar niemand slaagde erin die tijd te verbeteren. Esmee Visser was er in de laatste rit heel dichtbij: een pr van 6.56.60. Deze tweede vrouwen zullen de langste afstand in Zuid-Korea rijden.

Carien Kleibeuker, brons in Sotsji, werd derde in 6.57.23. Carlijn Achtereekte werd vierde (6.58.29) en Nederlands kampioen Antoinette de Jong vijfde in 6.58.41.