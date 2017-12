Friese Ambulance voor Fougou

Bewoners van het dorp Fougou in het Afrikaanse land Guinee hebben vanaf zaterdag de beschikking over een Friese ambulance! De auto krijgt de naam Fougoulânce mee. De bewoners hebben de ambulance te danken aan drie docenten van openbare scholengemeenschap Piter Jelles - De Dijk in Leeuwarden: Leo Brandsma, Michiel Frankot en Mahmoed Ba. Fougou is het geboortedorp van Ba. Hij kwam in 1996 naar Nederland toe, maar komt nog vaak in Fougou. De ambulance kostte zo'n 20 duizend euro. Het geld is ingezameld op school.

Voor het Guinese dorp is de ambulance van groot belang. Zonder de auto moesten de inwoners zo'n 40 kilometer lopen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.