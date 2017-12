De laatste dag van Poort Music

Muziekwinkel Poort Music aan de Voorstreek in Leeuwarden is alleen zaterdagmiddag nog open, daarna is het definitief voorbij. De oudste muziekwinkel van het land sluit dan de deuren. Daarmee komt er een einde aan een lange en rijke geschiedenis. De winkel is in 1924 begonnen in Harlingen en verhuisde 14 jaar later naar Leeuwarden. De eigenaren van nu, Sophie Kooistra en Jeannette Sambrink, zijn de dochters van de eigenaren die de zaak tussen 1967 en 2008 hadden. In die jaren groeide het bedrijf uit tot vijf winkelpanden, waar niet alleen cd's en vinyl te koop waren, maar ook luidsprekers, versterkers en platenspelers.