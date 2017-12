Schieten met de Colt van Frieschepalen

In Frieschepalen wordt met oud en nieuw een 'carbid-revolver-kanon' afgeschoten. Het is een project van de buurmannen Jan Terpstra en Riemer Jongsma. Zij verbaasden zich vorig jaar over de rust in het dorp met de jaarwisseling. Er werd alleen maar een vuur gemaakt en verder niets. Volgens de buurmannen is carbidschieten een traditie en dus zijn ze aan de slag gegaan.

Op zoek in de oude melkfabriek vonden ze alle materialen die nodig waren voor een kanon. Dat bestaat uit acht melkbussen die vastgelast zijn op een wiel dat kan draaien. In de bus zit een blikje waar het carbid in zit zodat die van binnen schoon blijft. Met een gasbrander kunnen ze het kanon, of met andere woorden, de Colt van Frieschepalen, op afstand bedienen. Op oudjaarsdag wordt het carbid-revolver-kanon afgeschoten aan de rand van het dorp. Publiek is welkom.

