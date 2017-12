Inbreker verstopt zich, maar wordt gevonden door politie

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 50-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. Hij zou samen met een andere man hebben geprobeerd om in te breken in een snackbar aan de Lieuwenburg in de stad. Na een melding van een getuige zag de politie dat beide mannen bezig waren om een zijdeur van de snackbar open te breken. Toen de verdachten de politie zagen vluchtten ze weg. De 50-jarige man verstopte zich in de bosjes op de Lycklamastins, mar werd al snel gevonden door de agenten. De tweede verdachte is nog niet gepakt.