Oliebollenbakker moet verplicht verhuizen door zondagsrust

Wat doe je als je oliebollenbakker bent en je mag op dé oliebollendag van het jaar (oudjaarsdag) niet verkopen op de vaste verkoopplaats omdat het zondag is. Of je accepteert dat het je geld gaat kosten, of je bedenkt een oplossing: een andere plaats in een andere gemeente waar wel op zondag verkocht mag worden. Dat laatste dacht ook Gerard Mollema uit Kollum. Hij staat normaliter in de Westereen in de gemeente Dantumadeel, maar daar mogen de winkels op zondag niet open. En dus mag ook de oliebollenkraam niet open op oudjaarsdag. Mollema verhuist daarom zondag voor één dag naar zijn woonplaats in Kollumerland.

"Ik moet mijn brood hiermee verdienen en zal toch open moeten zijn. Het is voor mij gewoon topdrukte deze dagen." Hij hoefde niet lang te zoeken naar een nieuwe locatie voor zijn oliebollenkraam. "Ik neem de kraam mee naar huis en dan zet ik hem bij mij thuis in Kollum op de oprit en bak ik daar oliebollen." De klanten kregen de afgelopen dagen een briefje mee waar de nieuwe locatie voor zondag op vermeld staat, met de hoop dat de klanten toch de extra kilometers gaan rijden voor de verse oliebollen van Mollema.