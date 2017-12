Straffe Saken #3: Aage M. en zijn thermische lans

Eén van de beroemdste bewoners van de Blokhuispoort is toch wel geweest: Aage M. Als onverschrokken bankrover ging hij 's nachts op pad met zijn zeer speciale gereedschap: de thermische lans. Hij werd gepakt, moest naar de gevangenis, maar wist te ontsnappen uit De Blokhuispoort. Aage M. werd een bekende Nederlander, hij was te gast bij Willem Duys, hij schreef een boek en maakte zelfs een plaat.

De geschiedenis van Aage M. is één van de 'Straffe Saken', een serie over de Blokhuispoort, gemaakt door Wilfried Bijma en Ismaël Lotz. In 2018 wordt 'Straffe Saken' een vierdelige documentairereeks bij Fryslân DOK (Omrop Fryslân). Bij Finster op Fryslân zie je nu alvast een voorproefje. Dit is deel 3, waarin we naast Aage M. ook dj Gerard Ekdom in de Blokhuispoort zien.