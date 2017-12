Goede cijfers voor regionale omroepen

Regionale omroepen hebben in het afgelopen jaar een toename gezien in het aantal mensen dat televisieprogramma's lineair bekijkt. Dat betekent dat mensen het programma bekijken op het moment dat het daadwerkelijk op de televisie is, en bijvoorbeeld niet online of met een terugkijk-functie. Landelijk gezien loopt het aantal lineaire kijkers juist terug. Dit alles blijkt uit cijfers van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

De regionale omroepen doen het sowieso goed. In de laatste drie jaar keek zo'n 45 procent van de Nederlanders minstens een keer in de week naar de regionale omroep. Bij meer dan de helft van de zenders ging het aantal kijkers omhoog, bij de rest bleef het gelijk. Omrop Fryslân doet het samen met de zenders uit Zeeland, Groningen, Brabant en Limburg het beste van alle regionale omroepen. Bijna 100 procent van de Friezen is bekend met de Omrop, en de TV-zender bereikt iedere week zo'n 53 procent van de mensen in de provincie.