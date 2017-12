VIDEO: Dit zijn de elf Friese sportmomenten van 2017

Epke Zonderland die in Montreal met één hand aan de rekstok zijn turnoefening afmaakt, SC Cambuur dat op een haar na in de bekerfinale stond en de spannende ontknoping van de SKS. Het zijn 'zomaar' drie voorbeelden uit weer een geweldig Fries sportjaar. Bovendien zijn ze opgenomen in het overzicht van de 11 Friese Sportmomenten 2017.

In plaats van het Sportgala organiseert Sport Fryslân deze keer, in samenwerking met Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en de Provincie Fryslân, de 11 Friese sportmomenten 2017. Onder leiding van een jury zijn er elf Friese sportmomenten uitgekozen. Elf momenten die zijn blijven hangen en die tot de verbeelding spreken. Elf momenten waarop topprestaties zijn geleverd of momenten waarop de teleurstelling groot was.

Geen Sportgala meer

Sport Fryslân organiseerde de laatste jaren altijd het Sportgala. Op dat gala werden voorheen altijd de Friese sportman en sportvrouw van het jaar gekozen. Omdat onder meer de opkomst van de sporters niet altijd geweldig was, is Sport Fryslân daarmee opgehouden.

Nu is er dus gekozen voor een nieuwe opzet om stil te staan bij het afgelopen Friese sportjaar. "Wij zijn trots op onze sporters", zegt Anne Jochum de Vries, directeur van Sport Fryslân. "Zij verdienen het om voor hun bijzondere prestaties te worden geëerd. Wij proberen een invulling te geven aan een opzet die bij deze tijd past, maar dat we de sport vieren staat voor mij vast."