Tips voor hondenbezitters om oud en nieuw door te komen

Honden zijn vaak niet dol op al dat vuurwerk dat tijdens oud en nieuw de lucht in wordt geschoten. Sommige baasjes van honden zijn dan ook van mening dat vuurwerk verboden zou moeten zijn. Of het ooit zover komt is de vraag. Tot die tijd kunnen hondenbezitters terecht in Burgum, want daar worden honden voorbereid op harde knallen.

Bij hondenschool Behave geeft eigenaresse Grietje Wagenaar trainingen voor honden en hun baasjes met behulp van een speciale vuurwerk-cd. Dit doet ze het gehele jaar door om de dieren alvast te laten wennen aan de knallerij. Voor mensen die hun hond op oudejaarsdag rond twaalven rustig willen houden, heeft ze wel een tip: "Leid de dieren af met lekker eten en geef ze elke keer dat ze reageren op een knal wat te eten." Op die manier associëren ze de geluiden met iets positiefs.

Tegen mensen die vuurwerk af willen steken zegt Wagenaar: "Steek geen vuurwerk af wanneer er een dier aankomt. Het kan grappig zijn om te kijken hoe ze reageren, maar de baasjes zitten er daarna mee."