Het Victoria Park in Wolvega heeft een goed jaar achter de rug. Op de drafbaan werd het afgelopen jaar vaker ingezet en er werd meer geld binnengehaald. Dat zorgde ervoor dat er ook betere paarden naar Wolvega kwamen.

"Zowel wedtechnisch als sporttechnisch hebben we een goed jaar gehad", vertelt baanmanager Ralf Dekker. "Wij willen de Sven Kramers van de drafsport hier hebben, dus dan moeten we mooie races organiseren met een dikke prijzenpot. Als er veel gewed wordt, dan krijgen wij daar een percentage van en kunnen we de races interessant maken voor de goeie paarden."

Toen de drafbaan in Wolvega in 2010 werd geopend, gingen er veel langere bedragen in om. Toen ging het om zo'n drieduizend euro inzet per race. Nu liggen die bedragen duidelijk hoger. Dekker: "Het gaat nu in 2017 om tien- à twaalfduizend euro per race. Dat is gigantisch."

Voor de toekomst heeft Dekker één grote wens. "In 2020 willen we de Grand Prix de l'UET hier organiseren. Dat is de Champions League onder de races." In 2015 organiseerde de Wolvegaaster drafbaan die wedstrijd ook en dat heeft het Victoria Park veel opgeleverd.