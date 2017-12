Kjeld Nuis wint in toptijd de 1.000 meter op het OKT

Kjeld Nuis heeft met een prachtige 1.07.64, een baanrecord, de 1.000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf gewonnen. Op de tweede plaats eindigde Koen Verweij in 1.08.36. Thomas Krol werd derde in 1.08.52. Nuis en Verweij zijn nu zeker van de 1.000 meter op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Thomas Krol zit in de wachtkamer. Zijn deelname hangt af van de prestatiematrix.

Kai Verbij, dit seizoen de beste Nederlander in het het wereldbekercircuit, deed door een liesblessure niet mee. Sjoerd de Vries werd dertiende in 1.09.85.