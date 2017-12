Manifest tegen consumentenvuurwerk: "Slachtoffers voorkomen"

Ieder jaar lopen veel mensen verwondingen op door vuurwerk. Daarom moet consumentenvuurwerk in 2018 verboden worden. Dat vinden ruim duizend organisaties en 50.000 particulieren in Nederland. Om dat voor elkaar te krijgen hebben zij het Nationaal Vuurwerkmanifest getekend. Twee oogartsen zijn dit initiatief gestart om te pleiten voor een alternatief voor consumentenvuurwerk.

Professioneel georganiseerde vuurwerkshows moeten volgens het manifest ervoor zorgen dat mensen op een veilige manier kunnen genieten van vuurwerk. Verwondingen aan ogen, vingers en handen ontstaan niet alleen door het afsteken van vuurwerk, want 50 procent van de slachtoffers steekt zelf geen vuurwerk af.

Plastisch chirurg Tijmen de Jong van het MCL in Leeuwarden heeft zelf het manifest niet getekend, maar staat achter de boodschap. "Het manifest is belangrijk, omdat er ieder jaar weer slachtoffers vallen. Schrijnend is dat onder die slachtoffers veel kinderen zitten. Er moet dus veel aandacht voor komen en voorlichting, om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen."

In het MCL zijn afgelopen jaar zes slachtoffers met ernstige verwondingen binnengekomen. Het feitelijke aantal ligt veel hoger, zegt De Jong, omdat niet iedereen doorverwezen wordt naar plastische chirurgie. Het aantal mensen met zwaar letsel neemt op jaarbasis wel af, zegt De Jong.

De Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie heeft afgelopen jaar 33 slachtoffers met zware verwondingen behandeld, maar dat zijn volgens De Jong nog wel 33 te veel. Organisaties en particulieren kunnen het manifest online ondertekenen.