Ireen Wüst, Lotte van Beek en Marrit Leenstra komen op de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea voor Nederland uit op de 1.500 meter. Wüst legde de beste 1.500 meter af, met de winst in 1.54.78. Van Beek werd tweede in 1.55.51 en Leenstra derde in 1.56.16.

In de laatste rit konden Antoinette de Jong (1.56.32) en Nederlands kampioen Jorien ter Mors (1.56.91) niet aan de tijden van de top drie komen.