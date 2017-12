Koninklijke onderscheiding voor duizendpoot Zonderland

Huite Zonderland uit Lemmer heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De vader van Olympisch turnkampioen Epke Zonderland krijgt het lintje voor zijn inzet voor verschillende organisaties.

Zo was hij jarenlang bestuurslid en voorzitter van de technische commissie turnen bij de mannen en daarna bondsbestuurslid en vice-voorzitter bij de Nederlandse turnbond. Ook heeft Zonderland 25 jaar in het bestuur gezeten van de Stichting voor Kunstzinnige Vorming 'It Toanhus', is hij sinds 1971 betrokken bij Harmonie Excelsior en zit hij sinds 2003 in het bestuur van ijsvereniging Lemmer.

Zonderland kreeg bij zijn afscheid als bondsbestuurslid en vice-voorzitter van de turnbond de onderscheiding uit handen van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren.