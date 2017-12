College SWF zet in op duurzaamheid en aanpak werkloosheid

De gemeente Súdwest-Fryslân zal zich de komende vier jaar richten op duurzaamheid en het verlagen van de werkloosheid. Dat heeft de nieuwe coalitie van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Wat betreft duurzaamheid wil het college alle woningen in de gemeente voor 2030 energieneutraal maken. De werkloosheid ligt nu nog op 6,2 procent. Dat moet in 2022 teruggebracht zijn naar 4 procent. Daarnaast wil het college 12 miljoen euro investeren in toerisme, landbouw en duurzame energie.

Wethouders Maarten Offinga en Gea Akkerman van het CDA en PvdA'er Stella van Gent keren terug als wethouder. Mark de Man (VVD) en Erik Faber van GroenLinks zijn nieuw.