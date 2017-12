Na fipronyl-affaire: "Er is weer perspectief en dat is mooi"

Het kippenbedrijf van Jan Willem van Koot en Anna Bron in Drachtstercompagnie werd afgelopen zomer zwaar getroffen door het fipronyldrama. Het bedrijf met 32.000 kippen balanceerde op de rand van een faillissement. Na een moeilijke periode kunnen Van Koot en Bron weer vooruitkijken. De kippenboer en -boerin zijn weer druk in de weer en verkopen weer eieren. Het bedrijf levert weer eieren aan grote bedrijven en verkoopt ze ook langs de weg direct aan de consument. Bron is weer vrolijk: "We kunnen weer vooruitkijken. Er is weer perspectief en dat is mooi."

Kippendieet

Van Koot en Bron hadden net 32.000 jonge kippen op het moment dat de NVWA het bedrijf op slot gooide. Van Koot en Bron kozen ervoor om niet alles te laten ruimen, maar om het bedrijf door verschillende acties fipronylvrij te maken. De kippen moesten op dieet en het bedrijf werd verschillende keren grondig schoongemaakt. Kortgeleden kwam het bericht van de NVWA dat er weer eieren verkocht mochten worden. Bron heeft wel gemengde gevoelens overgehouden aan de hele affaire.

Onbegrip

"We weten nu dat de NVWA al in november 2016 is gewaarschuwd voor het product van Chickfriend, omdat er fipronyl in zat. Ik kan daarom maar niet begrijpen waarom de NVWA niet eerder maatregelen heeft genomen tegen dat bedrijf. Als ze eerder hadden ingegrepen had er bij ons niets hoeven te gebeuren."

Vijf maanden zonder productie heeft het bedrijf zo'n vijf ton gekost. Bron is naast kippenboer ook masseuse met een eigen praktijk. Ze is blij dat ze daarmee verder kon tijdens de voorbije maanden. "Daardoor kon ik nog gewoon boodschappen halen. Ik kan natuurlijk nooit vijf ton bij elkaar masseren, maar het hielp wel om de tijd door te komen."

Het kippenbedrijf heeft naast fipronyl ook te maken met andere gevaren. Zo werd kortgeleden weer vogelgriep vastgesteld in Flevoland, waardoor de kippen van Van Koot en Bron eerst niet naar buiten mochten. Bovendien mogen vreemden niet op het erf van het bedrijf komen.