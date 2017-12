VIDEO: Jacques Monasch blikt terug op het afgelopen jaar

Oud-PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch vindt achteraf gezien dat hij langer had moeten strijden om het leiderschap binnen zijn partij. Monasch stapte vorig jaar op bij de partij waar hij veertig jaar lid van was. Nadat hij de strijd had verloren over het zogenaamde flitslidmaatschap stapte hij uit de fractie. Monasch blikt terug op de turbulente periode waarin ook de partij die hij zelf oprichtte, Nieuwe Wegen, geen succes werd.

Monasch zit nu in de kunsthandel en heeft ook geen plannen om terug te komen in de politiek, al mist hij sommige zaken wel. Monasch woont in Sneek en heeft op dit moment twee kunstgalerijen. Eén in Amsterdam en één in Brussel. Russische en Oekraïense kunst is zijn specialiteit. Daarnaast heeft nij nog een consultancybedrijf. De oud-PvdA-politicus verliet de politiek op 23 maart van dit jaar. Volgens hem hoefde hij niet lang af te kicken. Na vijf dagen wintersport en een week zeilen in Spanje kwam hij thuis en ging de knop om. Om weer terug te komen bij zijn oude liefde: de kunst.

Dat het niet goed gaat met de PvdA gaat hem aan het hart, maar is aan de partij zelf te wijten. De leden van de oude fractie van de sociaaldemocratische partij zijn volgens hem veel te veel met alleen hun eigen positie bezig geweest in plaats van met hun kiezers. Ook vindt hij dat de sociaaldemocratische waarden teveel aan kant zijn geschoven ten faveure van het overeind houden van het toenmalige kabinet.

De oprichting van de partij Nieuwe Wegen was het gevolg. De lijsttrekker wist eigenlijk van begin af aan dat dat een moeilijk verhaal zou worden. Al eind 2016, toen een grote geldschieter afhaakte, had Monasch er een hard hoofd in dat het zou lukken om de partij echt te laten meestrijden om zetels in de Tweede Kamer. De tijd was te kort om alles goed neer te zetten en de media-aandacht verslapte na een poosje ook. Toen was voor Monasch al snel duidelijk dat hij de politiek zou verlaten.

Monasch volgt de politiek en de koers van de PvdA op afstand. Volgens zijn er wel zaken veranderd in de partij, nu die zo klein geworden is. Asscher doet het volgens hem goed. Ook hoort hij nu veel vaker uitspraken van politici uit de PvdA die eerder niet bij de partij waren te horen. Het is bijna een soort van Monasch-echo. Het oud-Kamerlid vindt dat een goede zaak. De sociaaldemocratie is volgens de Sneker alleen maar te redden als "de grenzen worden begrenst" en "de zorgstaat wordt beschermd voor diegenen die haar hebben opgebouwd." De kans op een eventuele politieke comeback acht Monasch niet groot. Maar hij blijft een politicus en dus zegt hij tegelijkertijd: "Zeg nooit nooit."