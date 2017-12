Vier prominenten over de nieuwe trainer van SC Cambuur

Technisch manager Foeke Booy van SC Cambuur dacht dat hij er al was met het vinden van een nieuwe trainer, maar het liep anders. De beoogde nieuwe hoofdtrainer Fred Grim, koos voor Sparta Rotterdam en dus hebben de Leeuwarders nog altijd geen nieuwe coach. Hoe moet het nu verder en over welke eigenschappen moet de nieuwe oefenmeester beschikken? Wij vragen het vier echte Cambuurmannen.

Johan Abma ('Mister Cambuur', speelde van 1988 tot en met 2003 in totaal 484 competitiewedstrijden voor de Leeuwarders)



Wie moet de nieuwe trainer worden? Waarom?

"Persoonlijk heb ik één favoriet en dat is Marcel Keizer, maar dat is nu niet aan de orde doordat hij pas is ontslagen bij Ajax. Andere namen waar ik aan denk zijn Jack de Gier, Peter van den Berg en Roy Hendriksen. Ik ken die mannen persoonlijk wel, maar niet als trainer. Ik weet dat op deze drie een goede kop zit en dat ze een band hebben met de club. Dat is belangrijk, want je hebt aan Rob Maas wel gezien dat het belangrijk is dat je bij de club past."

Waar moet de nieuwe trainer aan voldoen?

"Het moet iemand zijn die binding heeft met de club. Dat is het belangrijkste. Al die trainers in het betaalde voetbal hebben capaciteiten genoeg, maar je moet ook bij de club passen. Je moet het publiek vermaken. Dat kan alleen maar met agressief en dominant voetbal en als nieuwe trainer moet je wel even met clubiconen als Jan Bruin om tafel."



Wilfred Genee (presentator van het televisieprogramma Voetbal Inside en Cambuurfan)



Wie moet de nieuwe trainer worden? Waarom?

Van zijn vakantie-adres laat Voetbal Inside-presentator Wilfred Genee weten dat hij een voorkeur heeft. Volgens hem moet de huidige trainer van Almere City FC naar Leeuwarden komen: "Jack de Gier is een geschikte kandidaat. Hij kent de Cambuurcultuur." Cambuur zou dan wel een transfersom moeten betalen, omdat De Gier bij Almere City nog een contract voor anderhalf jaar heeft. In het verleden speelde De Gier drie seizoenen in het geel-blauw.

Waar moet de nieuwe trainer aan voldoen?

Genee heeft eigenlijk maar één eis voor de nieuwe trainer: "Hij moet aanvallend voetbal durven spelen."



Chris de Wagt (zat in de jeugdopleiding van Cambuur en speelde van 2005 tot en met 2009 in totaal 100 competitiewedstrijden in het eerste)



Wie moet de nieuwe trainer worden? Waarom?

"Ik zou zo geen naam kunnen noemen. Ik denk dat het belangrijk is dat je kijkt naar waaraan een trainer moet voldoen, maar dat zegt ook niet altijd wat. Ik vond Marinus Dijkhuizen een heel goede keuze. Hij kent de club en past bij Cambuur, maar dat levert dus niet altijd succes op. Jammer dat dat 'm niet is geworden."

Waar moet de nieuwe trainer aan voldoen?

"Het moet iemand zijn die weet wat voor club het is. Het publiek speelt ook een rol, daar moet je mee om kunnen gaan. Je moet dus iemand hebben die ervaring heeft bij zulke volksclubs, maar uiteindelijk is kwaliteit het allerbelangrijkst. Misschien is dit een idee om iemand aan te stellen die anders denkt en vernieuwende ideeën heeft. Voetbal verandert en je moet verrassend zijn om de grotere clubs slimmer af te zijn. Zo'n iemand als Arne Slot, die heeft ook wel vernieuwende ideeën gehad. Het zou mooi zijn als je een trainer vindt die dat kan."



Johan Groote (speelde van 1975 tot en met 1988 in totaal 372 competitiewedstrijden voor Cambuur en bekleedde daarnaast verschillende technische functies binnen de club)



Wie moet de nieuwe trainer worden? Waarom?

"Ik weet niet echt een naam. Ik denk dat je goed moet kijken naar je verleden. Je moet kijken wie het goed heeft gedaan en feeling heeft met de clubcultuur. Ik denk dan aan een type als Gert Kruys of Henk de Jonge. Je moet de tijd nemen om goed te zoeken en niet over één nacht ijs gaan."

Waar moet de nieuwe trainer aan voldoen?

"Hij moet goed bij de clubcultuur passen en een goeie visie hebben. Als je kijkt naar hoeveel trainers er de laatste jaren zijn versleten, dat hoort niet bij Cambuur. De achterban is ook heel belangrijk. De trainer hoort de dertiende man te zijn. Hij moet naar zijn spelers uitstralen dat ze er vol voor moeten gaan en dat de mouwen moeten worden opgestroopt."