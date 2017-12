Een 28 jarige inwoner van Drachten heeft een celstraf van 283 dagen gekregen voor een aantal inbraken. 200 van deze dagen zijn voorwaardelijk. De man zou ingebroken hebben in schuurtjes en hokken in zijn woonplaats. Hij had het met name voorzien op fietsen en gereedschap. In juli van dit jaar werd de man betrapt toen hij zonder licht op een gestolen fiets onderweg was. Bij de inbraken was de man altijd onder invloed van GHB.

De straf die de man kreeg, heeft hij intussen al uitgezeten.