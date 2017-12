Op de Steenplaat in Makkum is vrijdag aan het eind van de ochtend een 65-jarige Duitser zwaargewond geraakt. De man struikelde toen hij uit zijn auto wilde stappen en kwam ongelukkig op zijn achterhoofd terecht. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen, met twee ambulances en een traumahelikopter. Het slachtoffer is met de helikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.