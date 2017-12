Freedsmerk: "Ik heb geen goeie voornemens nodig"

"Ik heb het al prima op de rit en heb geen goede voornemens nodig." Niet iedereen op de Leeuwarder vrijdagsmarkt (freedsmerk) heeft wensen voor het nieuwe jaar. Daar kijken wij in deze tijd van het jaar natuurlijk weer naar, nu de kerstdagen achter de rug zijn. Van de mensen die wel goede voornemens hebben, staat bij de meesten de gezondheid qua prioriteit bovenaan: "Gezond blijven, mij niet al te druk maken en een beetje een relaxed leven leiden" en "Lekker gezond blijven, dat hopen we. En er een beetje wat van kunnen maken."

Dat gezond blijven niet alleen een Friese wens is, blijkt wel uit het internationale gezelschap dat vrijdag ook over de Leeuwarder markt liep. Ook een Duits stel hoopt op een gezond 2018: "Ich hoffe das ich gesund bleibe." En uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om gaat: "Gezond blijven, dat is het belangrijkste toch?"