Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag op twee plaatsen in Mildam geprobeerd hun slag te slaan. Een bewoner aan de Mûnewei kwam om half vijf oog in oog te staan met een inbreker, die meteen wegvluchtte.

In de PKN-kerk aan de Schoterlandseweg slaagde de inbraak wel. Deze inbraak werd vrijdagochtend ontdekt. Het is nog niet duidelijk wat er gestolen is. De politie vraagt getuigen om zich te melden, en roept mensen met bewakingscamera's op om de beelden door te sturen.