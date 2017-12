WK Fries Dammen op losse schroeven door financiële problemen

Het wereldkampioenschap Fries Dammen van volgend jaar staat op losse schroeven. De organisatie had in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 willen uitpakken met het kampioenschap, maar krijgt de begroting niet rond. Er is voor het organiseren van het WK en de plaatsingstoernooien in totaal 170.000 euro nodig, maar daarvan is nog maar 60.000 euro binnen. Met name de grote fondsen laten het volgens Marten Walinga van de organisatie afweten. Die hebben geen geld voor kleinschalige, Friestalige evenementen. De teleurgestelde organisatie wil de laatste 5 plaatsingstoernooien wel laten doorgaan, maar luidt de noodklok over het WK zelf.