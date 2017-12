De Friese top 100 van 2017: dit zijn de nummers 11 - 100

De Fryske top 100 is al twintig jaar een begrip in de Friese muziekwereld, maar nog nooit eerder werd er zoveel gestemd als dit jaar. In totaal kwamen er 37.570 stemmen binnen bij Omrop Fryslân. Al deze extra stemmen zorgen in 2017 voor een aantal opvallende verschuivingen en vernieuwingen. Zo zijn er in totaal zestien nieuwe nummers in de lijst terug te vinden. Veertien hiervan stonden nog nooit eerder in de bekende lijst. Een van de nieuwe nummers doet het zelfs zo goed dat het terug te vinden is in de top 10.

Joop Obama is met het nummer 'Fisker út Snits' een van de hoogste nieuwe binnenkomers; hij eindigde op de twaalfde plaats. Welke nieuwe binnenkomer in de top 10 is geëindigd, is te horen op oudjaarsdag tussen 22:30 en 00:00 uur bij Omrop Fryslân. De grootste stijger van dit jaar is het duo Weima & van der Werf met het nummer 'Do', zij stijgen in totaal veertig plaatsen.

De actualiteit heeft ook impact op de lijst: de in september gestorven Rients Gratama is met het nummer 'De bugel van looft den Heer' namelijk met 36 plaatsen omhoog gestegen.



De Fryske top 100 is op oudjaarsdag vanaf 1 uur 's middags te zien en te horen op Omrop Fryslân radio en TV. Naast het aftellen van de Fryske top 100 kijkt Omrop Fryslân met de luisteraars en kijkers terug op 2017. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar? Daarnaast zijn verslaggevers van Omrop Fryslân de hele dag in touw. Zij kijken bij de mooiste oudejaarsactiviteiten in onze provincie.

De presentatie van de Fryske top 100 is in handen van een groot radioteam van Omrop Fryslân. De nummers 100 tot en met 11 zijn nu al te vinden op: Frysketop100.nl. De top 10 wordt zondag 31 december tussen 22.30 en 00.00 uur bij Omrop Fryslân bekend gemaakt via radio, televisie, de website en de Omrop-app.