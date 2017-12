Bij een inbraak in een winkel aan de Voorstreek in Leeuwarden hebben onbekenden in de nacht van donderdag op vrijdag veel telefoons buitgemaakt. De daders kwamen binnen door een ruit in te slaan. In de winkel werden vitrinekasten vernield, waarna de telefoons eruit werden gehaald. Getuigen zagen twee mannen lopend vertrekken in de richting van het Hoeksterend.