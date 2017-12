Vrouw (78) komt om het leven bij ongeluk Eastermar

Op de Elte Martens Beimastraat in Eastermar is vrijdagochtend een 78-jarige vrouw uit het dorp om het leven gekomen door een ongeluk met een vrachtwagen. De vrouw was aan het wandelen toen ze door onbekende oorzaak werd aangereden door een vrachtwagen. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt, maar de vrouw was niet meer te redden. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De 49-jarige bestuurder van de vrachtwagen is in verband met het onderzoek naar het politiebureau gebracht.