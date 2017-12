Een agressieve dronken man heeft donderdag in een winkel aan het Cambuurplein in Leeuwarden aan meerdere mensen klappen uitgedeeld. Er waren vier mannen nodig om de verdachte in bedwang te houden. Ook de politie had moeite met de verdachte, zo was het moeilijk om de man in de boeien te krijgen. Er is proces-verbaal tegen de man opgemaakt voor openbare dronkenschap en het verstoren van de openbare orde. Hij zit nog vast.