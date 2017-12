Horecapaar Douma uit Wommels stopt na 38 jier

De bekendste gezichten van de horeca in Wommels, Durk en Siemy Douma, stoppen ermee. Na 38 jaar gaan ze met pensioen. De Douma's zijn een begrip in Wommels. Ze runden eerst restaurant It Reade Hynder, later de snackbar en kochten dorpshuis It Dielshûs op, om daar een bloeiend partycentrum van te maken. Alle zaken draaiden goed.

Het geheim is volgens Durk Douma 'gewoon blijven' en zorgen dat het eten en drinken goed is. Bovendien moeten mensen wat te doen hebben. Zo was er in It Reade Hynder lang een indoor-golfbaan. Bij It Dielshûs is Trick-Pin een van de activiteiten, een balspel met diverse hindernissen. Vrijdag is er in It Dielshûs een afscheidsreceptie voor de Douma's.