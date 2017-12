Coach Anema trots op Team Clafis: "Ik ben heel tevreden"

Het gaat goed met Team Clafis op het OKT in Thialf. Bob de Vries plaatste zich eerder al op de 5 kilometer voor de Olympische Spelen. Donderdag kon er ook voor Jorrit Bergsma een ticket worden gekocht. Hij plaatste zich op de 10 kilometer. De coach van het team, Jillert Anema, is trots op de prestaties van zijn ploeg. "Ik ben heel tevreden. Ik heb vijf man bij de eerste acht. De jongens hebben eigenlijk allemaal tegen hun limiet aan gereden op het moment dat het moest en dat wil je gewoon graag."

Toch kon Anema niet meteen zijn blijdschap tonen over de plaatsing van Bergsma voor de Spelen. "Ik moet er zijn voor degenen die hebben verloren. De winnaars kunnen zelf wel op het hoogste platform stappen en daar ga ik later wel naartoe. Maar vooral degenen die hebben verloren en wat niet goed is gegaan, dat is eerste zorg."