Bergsma over plaatsing Spelen: "Ik zat er erg over in"

Het is een grote opluchting voor Jorrit Bergsma dat hij naar de Olympische Spelen mag in Zuid-Korea. Donderdag plaatste hij zich op het OKT in Thialf, samen met Sven Kramer, voor de 10 kilometer. Kramer won de afstand en Bergsma werd tweede met een verschil van bijna vijf seconden, maar daar gaf de blonde schaatser uit Oldeboorn weinig om. De blijdschap over het veiligstellen van zijn deelname aan de Spelen voerde de boventoon.

"Het is zo zwaar geweest de laatste tijd en ik heb er erg over in gezeten. Dan is het zo mooi, dat ik het vandaag wel doe", zei Bergsma opgelucht. Van tevoren had hij er bijna geen vertrouwen meer in, dat het goed zou komen. "Ik kreeg tegenslag op tegenslag te verduren de laatste tijd en dan gaat het je mentaal wel dwarszitten."

'Best oké'

Sven Kramer was na afloop nuchter over zijn winst op de 10 kilometer en zijn plaatsing voor de Spelen in februari 2018. "Ja, best oké", zei hij nonchalant. "Ik kan hier de polonaise lopen, maar uiteindelijk wil ik natuurlijk Olympisch kampioen worden. En dat worden we hier niet. Ik ben blijer met de race, hoe ik die reed en indeelde, dan met mijn plaats."