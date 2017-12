Gemeente en ondernemer hebben goed gesprek over Markt Dokkum

De gemeente Dongeradeel en ondernemer Leegstra uit Gytsjerk hebben een goed gesprek gehad. Beide partijen hebben met elkaar overlegd over hoe het nu verder moet met de reconstructie van de Markt in Dokkum. De rechter heeft de gemeente een bouwstop van zes weken opgelegd na een bezwaarschrift van Leegstra. De ondernemer heeft een groot winkelpand aan de Markt. Hij heeft geen bezwaren tegen de ijsfontein die er wordt gebouwd, maar wel tegen het verdwijnen van parkeervakken.

Het gesprek tussen beide partijen heeft nog geen concrete oplossing gebracht. "We moeten bekijken hoe we kunnen compenseren en wat voor gevolgen dat heeft. Maar ik denk dat we er wel uitkomen", aldus wethouder Albert van der Ploeg. Binnenkort zullen beide partijen weer bijelkaar komen.