Hondenbezitters Harlingen hoeven minder belasting te betalen

Harlingers met een hond zijn voortaan goedkoper uit. De tarieven van de hondenbelasting gaan met 20 procent omlaag. Tot nu toe bracht de belasting Harlingen 98.000 euro in het laatje. De kosten liggen met 77.000 euro echter veel lager. Dat verschil wordt nu teruggegeven aan de hondenbezitters.

Harlingen is een van de zes gemeenten in Fryslân waar je belasting moet betalen voor je hond. Een hond kost daar nu 60 euro per jaar. Van deze zes gemeenten is in Kollumerland het houden van een hond het goedkoopst. Daar betaal je zo'n 38 euro.

Inwoners van Littenseradiel, die met ingang van volgend jaar bij Leeuwarden horen, komen bedrogen uit: zij betaalden niets, maar zijn na de gemeentelijke herindeling bijna 64 euro kwijt voor een eerste hond. Behalve als ze buiten de bebouwde kom wonen, dan hoeven ze niets te betalen.