Sven Kramer en Jorrit Bergsma op de 10 km in Zuid-Korea

Sven Kramer en Jorrit Bergsma zullen voor Nederland uitkomen op de Olympische 10 kilometer in februari 2018 in Zuid-Korea. Dat is het resultaat van het OKT in ijsstadion Thialf. Sven Kramer reed donderdag in de voorlaatste rit naar de winnende tijd: 12.54.04. Jorrit Bergsma, twee dagen geleden teleurstellend vierde op de 5000 meter, kon in de laatste rit zijn Olympische deelname veiligstellen. De winnaar van het goud in Sotsji zette 12.58.78 op de klok.

Bob de Vries, de winnaar van de 5000 meter, reed in 13.01.12 naar de derde tijd.

Waterige oogjes bij heit en mem Bergsma. Zo’n mooie opluchting. pic.twitter.com/44IDYDCHkr — Roelof de Vries (@Roelofdevries83) December 28, 2017