Friezen hebben groter budget voor vuurwerk

Friezen geven meer uit aan vuurwerk dan voorgaande jaren. De crisis lijkt echt voorbij nu pijlen, rotjes, maar ook mortieren weer over de toonbank vliegen. Donderdag was de start van de vuurwerkverkoop. Bij Magic Vuurwerk in Gorredijk begon de vuurwerkverkoop 's nachts al om twaalf uur met een speciale kortingsactie en voor diegenen die begin dit jaar al hadden besteld. Ook in andere plaatsen merken de verkopers dat de klanten dit jaar meer uitgeven aan met name siervuurwerk.