Sneker verdachte in No Surrender-zaak nog 30 dagen vast

De 59-jarige man uit Sneek die is opgepakt in een groot onderzoek naar motorclub No Surrender, blijft nog 30 dagen vastzitten. Dat is het besluit van de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden. De man wordt ervan verdacht enkele jaren geleden ondernemers te hebben afgeperst. Hij werd eerder in december opgepakt.

De Sneker had zakelijke conflicten met de ondernemers en zou de leider van No Surrender hebben ingezet als een soort incassobureau. De motorclubleider zou de ondernemers hebben bedreigd. Hij blijft ook nog 30 dagen langer vastzitten.