Anice Das wint 500 meter, Marrit Leenstra tweede

Anice Das zorgde op de 500 meter van het Olympisch kwalificatietoernooi voor een grote verrassing. De 31-jarige inwoonster van Heerenveen was de snelste in 38.42. Marrit Leenstra werd tweede in 38.52 en Letitia de Jong derde in 38.58. De grote favoriet Jorien ter Mors stelde teleur met een negende plaats. Das was ontzettend blij met haar resultaat. "Niet normaal", verzuchtte ze na de wedstrijd. "Ik had dit totaal niet verwacht."

Voor Anice Das, maar ook voor Letitia de Jong uit Feanwâlden, is het afwachten of ze tijdens de Olympische Spelen in actie mag komen. Op de prestatiematrix staat de 500 meter van de vrouwen op de laagste plaatsen. De Jong was daarom niet heel enthousiast. "De derde plaats staat als allerlaatste, dus dat is totaal nog geen garantie. Maar ik sta erin in elk geval."

Marrit Leenstra is door haar tweede plaats op de 1000 meter al zeker van Zuid-Korea. Als alle afstanden zijn verreden, krijgen Das en De Jong duidelijkheid. In totaal mogen er tien Nederlandse vrouwen meedoen aan de Spelen.