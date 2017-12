Politie zoekt na melding bij Lekkum naar vermiste Remon

Een melding van zoekende vrijwilligers heeft donderdagmiddag korte tijd voor hoop gezorgd tijdens de zoektocht naar de vermiste Remon Bruinsma. De vrijwilligers hadden iets gezien in het water bij Lekkum en waarschuwden de politie. Die heeft nader onderzoek gedaan en in het water gezocht, maar zonder resultaat. Zo'n honderd vrijwilligers zijn donderdagmiddag met honden in drie groepen aan het zoeken geweest. Op een kaart van de familie hebben ze bijgehouden, waar ze zochten. Ook die zoektocht heeft geen resultaat opgeleverd.

Remon Bruinsma verdween in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december, na een stapavond in Leeuwarden. Om half drie 's nachts hebben camera's hem nog vastgelegd in de binnenstad van Leeuwarden. Het is volledig onduidelijk wat er daarna is gebeurd.